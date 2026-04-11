O Vila Nova venceu a Ponte Preta por 1 a 0, gol de Ryan, na noite deste sábado (11), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e pulou para a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos momentaneamente. Com 8 pontos, a equipe colorada pode ser ultrapassada até o fim da 4ª rodada da Segundona, que termina neste domingo (12).\nNa próxima rodada, o Vila Nova recebe o Operário-PR no OBA. A partida será no próximo sábado (18), às 18h30.\nAntes disso, na próxima quarta-feira (15), o Tigre enfrenta o Capital-DF, no OBA, pela Copa Centro-Oeste. Na competição regional, o Vila tem utilizado time misto e sido comandado pelo auxiliar Ariel Mamede, então o time principal não deve estar neste jogo.\nO jogo\nO Vila Nova teve novidades no time para a 4ª rodada. Dellatorre, que cumpriu suspensão e poderia voltar, ficou fora por causa de uma tendinite no joelho esquerdo, segundo o Vila Nova. João Vieira ficou no banco. Ryan e Rafa Silva foram novidades no ataque.