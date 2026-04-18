O Vila Nova venceu o Operário-PR por 2 a 1 no OBA, na noite deste sábado (18), em Goiânia, pela 5ª rodada da Série B, e pulou para a liderança da competição, ao menos momentaneamente. O Tigre tem 11 pontos e pode terminar a rodada na ponta, a depender dos outros resultados.\nRafa Silva e Ryan marcaram os gols do Vila Nova. Vinícius Diniz descontou para o Operário-PR.\nA equipe colorada pode também ser ultrapassada nesta 5ª rodada da Série B e deixar a ponta da classificação.\nO Operário-PR segue com 8 pontos, ainda na faixa de playoffs de acesso, mas sofre a primeira derrota na Série B e pode terminar a rodada fora do grupo dos seis primeiros colocados.\nNa próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Ceará, no dia 26, domingo, fora de casa, na Arena Castelão, em Fortaleza.\n-Galeria Vila Nova x Operário-PR (1.3400204)