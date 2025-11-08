O Vila Nova é bicampeão goiano feminino. O título foi conquistado neste sábado (8) após uma vitória sobre o Planalto por 2 a 1, de virada, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Com o resultado, o Tigre garante o 1º lugar do 2º turno do Goiano com uma rodada de antecedência. Como também foi campeão do 1º turno, é campeão goiano em 2025. A equipe também foi campeã em 2024.\nNo 1º turno, o Vila Nova foi o 1º, com 10 pontos, 1 a mais que o 2º colocado, o Planalto, com 9. Agora, no 2º turno, chega aos 12 pontos e não pode mais ser alcançado pelo próprio Planalto, o 2º colocado com 7 pontos.\nNa última rodada, na despedida do Goiano, o Vila Nova ainda enfrenta o Flugoiânia. O Planalto vai pegar o Trindade.\nO campeão goiano garante vaga no Campeonato Brasileiro A3. Como o Vila Nova subiu e vai disputar o Brasileiro A2, a vaga vai para o vice-campeão goiano. A disputa ficará entre o Planalto, que segue com 16 pontos na soma dos dois turnos, e a Anapolina, que tem 14 após vencer o Flugoiânia por 4 a 0 neste sábado (8). Na última rodada, a Rubra joga contra o Aliança.