O técnico Umberto Louzer terá duas novas opções para o clássico contra o Atlético-GO, no próximo final de semana. O zagueiro Walisson Maia e o atacante André Luís cumpriram suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, e estarão à disposição do Vila Nova na partida seguinte.\nNo empate em 1 a 1 contra o América-MG, fora de casa, na semana passada, Walisson Maia foi expulso de campo e André Luís levou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas. Por causa disso, ambos não foram relacionados para o duelo diante do Amazonas, no OBA.\nOs dois jogadores atualmente são reservas no time de Umberto Louzer. A zaga normalmente tem Tiago Pagnussat e Weverton, ou, como no caso do último jogo, Tiago Pagnussat e Pedro Romano. Walisson Maia costuma ser utilizado quando há um duplo desfalque.\nZagueiro quase foi vilão, mas termina noite como herói do Vila Nova