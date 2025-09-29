O técnico Umberto Louzer terá duas novas opções no elenco para a sua estreia pelo Vila Nova, em partida diante do Criciúma. O zagueiro Tiago Pagnussat e o lateral esquerdo Higor cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estarão disponíveis para o próximo jogo da equipe.\nA tendência é de que Tiago Pagnussat retorne na vaga de Weverton ou Pedro Romano, por ser o capitão do time. Higor, por outro lado, deve voltar a figurar no banco de reservas depois da recuperação de Willian Formiga, que vem sendo o titular da posição ao longo da temporada.\nLeia também\n+ Interino do Vila Nova lamenta erro defensivo que gerou gol de empate do Novorizontino\nNo último compromisso colorado, um empate em 1 a 1 perante o Novorizontino, fora de casa, sob o comando do interino Ariel Mamede, o Vila Nova contou com os retornos do lateral Willian Formiga e do atacante André Luís, anteriormente lesionados, e do volante Igor Henrique, que havia sido suspenso no jogo anterior.