O Vila Nova contou com tropeço de concorrentes para seguir na liderança da Série B. O time colorado perdeu para o Novorizontino, por 2 a 1, mas os adversários diretos também tropeçaram na 15ª rodada e o Tigre manteve o 1º lugar.\nCom 28 pontos, o Vila Nova poderia ter sido ultrapassado pelo São Bernardo. O time paulista, que tem 25 pontos, perdeu para o Criciúma, fora de casa, e caiu do 2º para o 4º lugar. Além da equipe catarinense, o Novorizontino (2º) também encostou na equipe goiana. Criciúma e Novorizontino estão com 27 pontos.\nO Sport era outro concorrente que poderia igualar a pontuação do Vila Nova. O clube pernambucano perdeu para o Fortaleza, por 2 a 1, e caiu para o 8º lugar (começou a rodada em 3º).\nCom tropeços dos concorrentes, o Vila Nova garantiu mais uma rodada na liderança da Série B.