O Vila Nova segue na liderança isolada do Goianão 2026. Na noite desta quinta-feira (22), no OBA, o Tigre goleou a Aparecidense por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento. Os gols da partida foram anotados por Emerson Urso, André Luís e João Vieira.\nO Vila Nova continua como a única equipe que venceu todos os jogos até aqui, com 12 pontos conquistados. A Aparecidense, por outro lado, que contou com a estreia do técnico Augusto Fassina, não ganhou nenhum duelo até o momento e caiu para 9º lugar, com dois pontos.\nO próximo compromisso do Vila Nova é um clássico contra o Atlético-GO no domingo (25), às 16 horas, no OBA. A Aparecidense recebe o Goiatuba no mesmo dia e horário, no Anníbal Batista de Toledo.\nO jogo\nNão faltou emoção no 1º tempo do confronto, apesar do gramado bastante prejudicado pela chuva. Aos 15 minutos, Jefferson cabeceou com perigo para fora. Aos 18, Rafa Silva dividiu com a marcação e quase enganou Pedro Henrique, que precisou saltar para afastar.