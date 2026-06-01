Ao emendar a terceira vitória seguida na Série B, o Vila Nova igualou sua melhor sequência de triunfos na competição, desta vez com dois seguidos fora de casa. O Tigre ganhou do Londrina por 1 a 0 neste domingo (31), superando o horário matutino incomum (11 horas), e está na vice-liderança, colado no líder Sport.\nSport e Vila Nova têm 22 pontos e 6 vitórias na Série B, mas o clube pernambucano tem saldo de gols melhor (8 a 6). Ainda que não esteja na ponta, o Vila Nova comemora a sequência de vitórias em uma competição equilibrada e vê o técnico Guto Ferreira repetir seu mantra, o que fez mais uma vez após a vitória sobre o Londrina.\n“Continuo falando: o importante é a gente estar no bolo até chegar o momento de arrancada para buscar o acesso”, disse Guto Ferreira, que também ressaltou a importância das duas vitórias seguidas fora de casa, que somadas a outra no OBA dá a atual sequência de três triunfos seguidos.