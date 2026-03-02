Com o fim da participação no Campeonato Goiano, o Vila Nova volta as atenções para outra competição, a Copa do Brasil, cuja estreia será na próxima quarta-feira (4). A equipe treinada por Umberto Louzer tem apenas dois dias de preparação para o confronto diante do Velo Clube-SP na próxima quarta-feira (4), às 19 horas, no Estádio Benitão.\nNo último domingo (1º), o Vila Nova empatou com o Atlético-GO no OBA, pelo jogo de volta da semifinal do Goianão, e foi eliminado da competição depois de ter perdido a ida por 2 a 0, no Antônio Accioly. Nesta segunda-feira (2), os jogadores que atuaram como titulares passaram o dia se recuperando na academia, e os reservas fizeram atividades no campo.\nA novidade do dia ficou reservada para o lateral direito Thalys e o meia-atacante Bruno Xavier, que iniciaram o processo de transição física; o primeiro teve trauma no cotovelo direito e o segundo, fratura da fíbula da perna esquerda. No entanto, nenhum dos dois estará disponível a tempo para o confronto diante do Velo Clube.