Após a derrota para o Novorizontino por 2 a 1, fora de casa, na última sexta-feira (26), os jogadores do Vila Nova receberam dois dias de folga e se reapresentarão na manhã desta terça-feira (30) para iniciar a preparação visando ao confronto contra o São Bernardo. A partida será disputada na próxima segunda-feira (6), às 19h, no OBA, pela Série B. O Tigre terá uma semana cheia de treinamentos, com seis dias de preparação antes de uma sequência de quatro confrontos contra equipes que estão entre as sete primeiras colocadas da competição.\nA série de duelos pesados do líder da Série B no mês de julho começa diante do São Bernardo, no OBA. A equipe paulista era a vice-líder da competição, mas, após a derrota para o Criciúma na última rodada, caiu para a 4ª colocação.\nNa sequência, o Vila Nova fará dois difíceis jogos fora de casa contra equipes do G6: o Juventude, atual 5º colocado, no dia 10, e o Criciúma, 3º colocado, no dia 18.