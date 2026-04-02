O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o clássico contra o Atlético-GO pela 3ª rodada da Série B. O duelo é disputado com torcida única, portanto apenas colorados poderão acompanhar a partida no OBA.\nOs ingressos para o Setor A terão valores de R$ 120, enquanto no Setor B o torcedor pagará R$ 50. Torcedores com a camisa do Vila Nova pagam meia-entrada em qualquer local.\nO único setor com preço único (sem direito a meia-entrada) é no camarote, que custa R$ 150.\nA comercialização online é feita pela Ingressos SA - clique aqui. Em pontos físicos os torcedores podem comprar ingressos no na Loja Nação Colorada (OBA e Buriti Shopping), Empório das Bebidas (avenida T9, Jardim Vila Bela), Tio Bák (Shopping Perimetral Open Mall e Celina Park) e La Vita Sorveteria (Vila Redenção).\nVila Nova e Atlético-GO vão disputar o primeiro clássico goiano da edição de 2026 da Série B. As equipes ainda buscam a primeira vitória na competição. O Tigre tem dois pontos e ocupa a 9ª colocação, enquanto o Dragão não pontuou (perdeu os dois jogos) e é o vice-lanterna à frente apenas do América-MG, que está em último por ter pior saldo de gols.