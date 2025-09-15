O Vila Nova integrou três jogadores das categorias de base ao elenco profissional do time. O zagueiro Rodrigo, o volante Breno e o atacante Luan Andrey estão participando dos treinamentos com a equipe principal desde a semana passada. Eles se juntam ao lateral esquerdo Higor e ao meia-atacante Gustavo Pajé, que também subiram da base.\nLuan Andrey, de 19 anos, chegou ao Vila Nova na atual temporada para a equipe sub-20, que disputou a Série B do Brasileiro da categoria. Seu último clube na base foi o América-MG, mas também passou por Flamengo e Cruzeiro. Contra o Remo, no último sábado (13), foi a primeira vez que ele foi relacionado para uma partida do profissional.\nLeia também\n+ Paulo Turra celebra Vila Nova com a "cara do treinador", apesar de novo empate em casa\nA tendência é de que Rodrigo, de 17 anos, que atua pelo Vila Nova desde o sub-17 e também integrou o sub-20, e Breno, de 19 anos, que chegou ao Tigre em 2024 após passagem pela base do Desportivo Brasil, também ganhem oportunidades de figurar no banco de reservas ao longo dos próximos jogos.