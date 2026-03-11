Nesta semana, o Vila Nova voltará a disputar uma partida de Copa do Brasil no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com a presença da torcida, pela primeira vez desde 2005, quando venceu o Cuiabá por 1 a 0 pelo jogo de volta da 1ª fase da competição.\nEm toda a história da Copa do Brasil, o Vila Nova só atuou quatro vezes no OBA. Além de 2005, contra o Cuiabá, o Tigre também recebeu o União Araguainense-TO na 1ª fase preliminar da edição de 1996, quando ganhou por 1 a 0 no jogo de volta da etapa. Esses dois confrontos tiveram torcedores presentes.\nQuando empatou com o Juventude em 1 a 1 na 2ª fase de 2021, avançando nos pênaltis, e perdeu para o Bahia por 1 a 0 na ida da 3ª fase de 2021, ambos no OBA, não havia torcida presente por causa da pandemia da Covid-19.\nPortanto, o duelo contra o Operário-MS nesta quinta-feira (12), às 19 horas, pela 3ª fase da Copa do Brasil de 2026, será o primeiro com torcida no OBA pela competição em mais de 20 anos.