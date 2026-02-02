Após a derrota para o Goiás por 1 a 0 na Serrinha, o técnico do Vila Nova, Umberto Louzer, lamentou o resultado, admitiu falhas na leitura do jogo, assumiu responsabilidade e projetou a recuperação de atletas e ajustes para a fase decisiva do Goianão.\n“Foi um jogo truncado. O adversário foi efetivo quando teve oportunidade. Eles finalizaram mais. No segundo tempo, até esboçamos uma reação, criamos duas boas oportunidades com o João Vieira. Não é fácil ser derrotado em um clássico, mas precisamos ter lucidez neste momento”, comentou.\nPara o clássico, o Vila Nova não contou com quatro atletas lesionados: o zagueiro Pedro Romano, os meias-atacantes Bruno Xavier e Marquinhos Gabriel, além do atacante Janderson. O treinador falou sobre a sequência de lesões no elenco.\n“É claro que a gente lamenta os episódios que vêm acontecendo conosco. Em um clássico, faz diferença não poder contar com atletas do nível que estamos deixando de utilizar. É um jogo decidido nos detalhes. Com a regra das cinco substituições, você tem mais possibilidades de variação durante a partida. Mas, hoje, o que foi determinante para nós foi a dificuldade de interpretar o jogo”, disse.