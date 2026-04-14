O Vila Nova abriu uma promoção de ingressos para os dois próximos jogos do time na temporada, ambos no Onésio Brasileiro Alvarenga. Com valores que variam entre R$ 60 e R$ 40, os torcedores têm acesso aos Setores A e B, respectivamente, nas partidas contra o Capital-DF, pela Copa Centro-Oeste, e contra o Operário-PR, pela Série B.\nO combo promocional garante acesso ao respectivo setor da compra nas duas partidas. O duelo contra o Capital-DF está marcado para esta quarta-feira (15), às 21h30, pela 4ª rodada do Regional. Já o confronto diante do Operário-PR será no próximo sábado (18), às 18h30, pela 5ª rodada da Segundona.\nTambém há a opção do torcedor garantir os ingressos individuais para esses jogos. Contra o Capital-DF, a inteira custa R$ 100 no Setor A e R$ 30 no Setor B. Contra o Operário-PR, o valor é de R$ 120 no Setor A e R$ 50 no Setor B. O camarote custa R$ 120 para cada partida e não está disponível no combo promocional.