No fechamento da 7ª rodada da Série B, o Vila Nova frustrou os torcedores presentes no Onésio Brasileiro Alvarenga, na noite desta segunda-feira (4), ao sair na frente do placar, levar um gol no fim e ficar no 1 a 1 contra o Athletic, que jogou quase o 2º tempo inteiro com um atleta a menos.\nDellatorre, que não atuava há mais de um mês, fez o gol colorado na partida, mas Bruninho igualou o placar pouco antes dos acréscimos da etapa final, após erro de passe de Elias no ataque. O Athletic arrancou o empate com um a menos, depois de Ian Luccas ser expulso por cotovelada em Dudu.\nCom esse resultado, o Vila Nova desperdiçou a chance de voltar à liderança e ficou em 4º lugar na tabela de classificação da Segundona, com 13 pontos.\nNa próxima rodada, o Vila Nova encara um clássico. Enfrenta o Goiás, na Serrinha, no próximo sábado (9), às 16 horas.