O goleiro Victor Hugo, que tinha contrato com o Vila Nova até 30 de novembro de 2025, retornou de empréstimo ao seu clube de origem, o Primavera-SP, e não será aproveitado pelo clube goiano na próxima temporada. Além dele, os atacantes Ruan Ribeiro e Vinícius Paiva estão negociando com outros times e podem deixar o Tigre no ano que vem.

Victor Hugo desempenhava a função de terceiro goleiro do Vila Nova, atrás de Halls e Kozlinski. Com a saída antecipada deste último, Victor Hugo ganhou oportunidades nos dois últimos jogos da Série B. Apesar de levar dois gols contra CRB e outros dois contra o Volta Redonda, fez boas defesas. Ainda assim, a diretoria colorada optou por não continuar com o jogador no elenco.

Vinicius Paiva e Ruan Ribeiro também devem sair. Ambos têm contrato em definitivo com o Vila Nova até o final de 2026 - o de Vinícius vai até 31 de dezembro e o de Ruan, até 30 de novembro -, mas não tiveram uma temporada de destaque. Vinicius Paiva fez 44 jogos e Ruan Ribeiro, 18. Nenhum dos dois balançou as redes na temporada.