O Vila Nova voltou a vencer na Série B. Neste domingo (12), com gol marcado pelo zagueiro Pedro Romano no fim da partida, o Tigre bateu o Amazonas por 1 a 0, no OBA, e voltou a ganhar um jogo na competição nacional depois de nove jogos (quase dois meses).\nA última vitória do Vila Nova tinha sido no dia 16 de agosto, quando fez 2 a 0 no rival Goiás, pela 22ª rodada. Depois disso, foram nove partidas, com sete empates e duas derrotas. A sequência chegou ao fim neste domingo, no duelo válido pela 32ª rodada da Série B.\nCom o resultado, o Vila Nova chega aos 43 pontos e permanece na 12ª colocação, a nove pontos do Goiás, que é o 4º colocado, e 11 pontos à frente do Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento.\nO elenco do Vila Nova terá a semana livre e só volta a campo no próximo sábado (18). O Tigre visita o rival Atlético-GO no último clássico goiano da Série B. Os times se enfrentam no estádio Antônio Accioly, a partir das 16 horas, pela 33ª rodada da competição nacional.