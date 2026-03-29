Na noite deste sábado (28), no OBA, o Vila Nova não tomou conhecimento do Operário-MS, goleou por 6 a 0 e venceu a primeira na Copa Centro-Oeste. O jogo válido pela 2ª rodada do Regional contou com gols de Enzo, Jackson, Dodô, Gustavo Puskas, Emerson Urso e Elias.\nO técnico Guto Ferreira não chegou a fazer a sua estreia no comando colorado, mas assistiu à partida do camarote. Um de seus auxiliares, Weligton Robson, foi quem esteve à beira do campo.\nCom esse resultado, o Vila Nova se recuperou da derrota para o Rio-Branco-ES (1 a 0) na 1ª rodada, com o time sub-20, e assumiu a liderança momentânea do Grupo A.\nPorém, a equipe goiana ainda será ultrapassada por Capital-DF e/ou Rio Branco-ES, considerando que ambos se enfrentam na sequência da rodada e possuem três pontos cada, a mesma quantidade do Tigre.