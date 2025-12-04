As seis primeiras contratações do Vila Nova indicam que os principais pontos de atenção do time para 2026 estão entre o meio-campo e o setor ofensivo. Nesta quarta-feira (3), o clube contratou o atacante Dellatorre e o volante Willian Maranhão.\nQuanto às posições de goleiro e lateral direito, a equipe deve solucionar em breve essas lacunas, inclusive com uma inesperada renovação. Além disso, o clube quer reforçar o elenco com jogadores de experiência na Série B.\nLeia também\n+ Vila Nova acerta contratação de Willian Maranhão, ex-Atlético-GO\nO Vila Nova terminou a temporada com três goleiros - Halls, Kozlinski e Victor Hugo - e dispensou os dois últimos. Na lateral direita, o contrato de Thalys, reserva de Elias, chegou ao fim no último dia 30 de novembro e inicialmente o defensor não faria mais parte dos planos. No entanto, as coisas mudaram.