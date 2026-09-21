A nove rodadas do fim da Série B de 2026, o Vila Nova calcula que faltam seis vitórias para o clube garantir o acesso para a Série A de 2027, sem precisar de playoffs. Neste momento, a equipe colorada possui 51 pontos e é líder do campeonato. Apenas os dois primeiros colocados sobem direto para a elite do Campeonato Brasileiro.\nA média histórica dos vice-campeões da Série B na era dos pontos corridos é de 67,3 pontos. A menor pontuação registrada até hoje por um 2º colocado foi do CSA, em 2018, com 62 pontos. Já a maior foi do Criciúma, em 2012, e do América-MG, em 2020, quando ambos alcançaram os 73 pontos.\nSe o Vila Nova conseguir seis vitórias nos últimos nove jogos restantes, terminará a competição com 69 pontos. Essa marca só não seria suficiente para finalizar pelo menos na vice-liderança em quatro das 20 edições da Série B de pontos corridos até hoje - além de 2012 e 2020, a Chapecoense fez 72 pontos em 2013 e o Internacional somou 71 em 2017.