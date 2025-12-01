O Vila Nova está monitorando as situações de dois jogadores: o volante Willian Maranhão e o atacante Janderson. Apesar do interesse por parte do clube goiano, as duas negociações neste momento não estão perto de um desfecho positivo, mas a situação pode mudar ao longo das próximas semanas.\nLeia também\n+ Vila Nova libera goleiro e deve negociar atacantes\nWillian Maranhão é um velho conhecido do futebol goiano, com passagens pelo Atlético-GO em 2020, 2021, 2022 e 2025. Após deixar o Dragão na ocasião mais recente, o meio-campista de 29 anos passou a defender o Hà Nôi, do Vietnã.\nNos últimos dias, o nome dele começou a ser vinculado ao Vila Nova. Leandro Bittar, presidente do Conselho Deliberativo do time colorado, elogiou o atleta, mas afirmou que neste momento não há nada encaminhado.\n“Sem dúvida, o Willian é um grande jogador, mas no momento não tem nada acontecendo, nada de negociação. É uma possibilidade, é um nome, mas para ser sincero, não tem nenhuma negociação com ele”, comentou o dirigente