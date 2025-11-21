O Vila Nova segue se movimentando no mercado da bola, após finalizar oficialmente a temporada. No âmbito das contratações, o clube monitora os meio-campistas Marquinhos Gabriel, do Avaí, e Boschilia, do Operário-PR. No âmbito das saídas, a equipe não deve renovar o contrato do zagueiro Walisson Maia.\nLeia também\n+ Ralf compara Vila Nova ao Corinthians e se declara ao clube goiano: "Ser vilanovense é diferente"\nMarquinhos Gabriel, de 35 anos, possui passagens por diversos clubes do cenário nacional e já atuou no futebol goiano, quando defendeu o Goiás entre 2022 e 2023. Neste ano, jogou pelo Avaí e fez 46 jogos, com quatro gols e sete assistências.\nBoschilia, por sua vez, tem 29 anos e já atuou por São Paulo e Internacional. Desde 2024, atua pelo Operário-PR e nesta temporada fez 54 partidas, com 15 gols e oito assistências.