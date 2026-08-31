O Vila Nova mostrou mais uma vez na Série B que uma das marcas na atual campanha é de ter um leque estratégico para vencer jogos. Neste domingo (30), o Tigre foi ofensivo, apresentou organização defensiva quando viu o Ceará crescer na partida e foi letal quando chegou ao ataque para ganhar do Vozão por 2 a 0, no OBA, e voltar à vice-liderança da competição na 25ª rodada.\nPara o técnico Guto Ferreira, o Vila Nova amadureceu ao longo da Série B e o resultado desse crescimento é uma evolução visível em todos os setores da equipe dentro de campo.\n“O Vila Nova fez um grande jogo de estratégia. Nós soubemos sofrer ao suportar a pressão quando a equipe deles (Ceará) foi para cima. Tiramos proveito dos espaços que nós criamos com nosso jogo, conseguimos jogar em transição, jogar de maneira ofensiva e marcar (gols). Nós construímos a vitória”, analisou o treinador colorado, que repetiu a formação inicial em jogos seguidos pela primeira vez desde junho (rodadas 13 e 14).