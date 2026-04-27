A vitória não veio, mas o empate de 3 a 3 contra o Ceará, na Arena Castelão, manteve o Vila Nova na liderança isolada da Série B. O Tigre demonstrou poder de reação, sustentou a invencibilidade no campeonato - com três vitórias e três empates - e contou com brilho de atacante reserva, que vem aproveitando as oportunidades.\nNo último domingo (26), o Vila Nova entrou em campo dependendo somente de si para continuar na liderança. Se empatasse, teria que torcer para o Fortaleza não ganhar do Operário-PR. Como esse jogo ficou no 0 a 0, o Tigre chegou aos 12 pontos e a equipe que está em seu encalço na vice-liderança é o próprio Fortaleza, com 11.\nAthletic-MG e Náutico ainda se enfrentam na 6ª rodada, nesta segunda-feira (27), às 19 horas, na Arena Sicredi, mas não há como nenhum dos dois alcançar o Tigre.