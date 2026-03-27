O Vila Nova mudou os planos e vai utilizar jogadores do time principal no final de semana pela Copa Centro-Oeste. Neste sábado (28), às 20h30, no duelo contra o Operário-MS pela 2ª rodada, a expectativa era de que o Tigre atuasse com a equipe sub-20, sob o comando de Jayme Algarte. Porém, o clube vai mesclar com atletas da equipe profissional.\nO diretor de futebol Alarcon Pacheco confirmou que atletas da equipe profissional serão utilizados no confronto. Contudo, ele não especificou se o Vila Nova utilizará o elenco completo no final de semana ou se serão apenas jogadores considerados reservas. “Estamos analisando”, resumiu.\nO presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Leandro Bittar, também reiterou a informação. Quanto a quem será o treinador à beira do gramado, o dirigente disse que ainda não está definido se será Jayme Algarte, o interino Ariel Mamede ou o recém-contratado Guto Ferreira.