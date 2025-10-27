O Vila Nova tem sofrido empates e viradas ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro após estar à frente no placar. Em oito rodadas, o Tigre esteve em vantagem e acabou cedendo o empate ou perdendo o jogo.\nDessas oito partidas, 24 pontos estiveram em disputa. O time goiano somou apenas 7, deixando escapar 17 em partidas em que estava à frente do placar. Teve aproveitamento de apenas 29,16% nesses jogos.\nForam sete empates (com Athletic, Remo, Cuiabá, Novorizontino, Criciúma, América-MG, Ferroviária) e uma virada sofrida (Amazonas).\nCinco desses tropeços ocorreram em casa, no OBA, e três fora. O Tigre, que teve sua casa como uma fortaleza nas últimas temporadas, vive um cenário diferente neste ano, com apenas a 11ª melhor campanha como mandante no campeonato.\nAs vitórias que escaparam, como no último domingo (26), no empate em 2 a 2 com a Ferroviária no OBA, pela 34ª rodada, quando o Tigre abriu 2 a 0 e acabou cedendo o empate, ajudam a explicar a falta de constância da equipe na Série B, aspecto destacado pelo treinador Umberto Louzer após a partida.