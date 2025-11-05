O Vila Nova busca manter o bom retrospecto como mandante diante do Avaí no próximo sábado (8), pela 36ª rodada da Série B, no OBA. A última derrota do Tigre para o Leão em Goiânia foi há nove anos, em 2016, quando o time catarinense venceu por 2 a 1, no Estádio Serra Dourada, pela 32ª rodada da Segundona daquele ano.\nDesde então, o Vila Nova não sabe mais o que é perder para o Avaí jogando em solo goiano. São quatro partidas nesse período, com três vitórias do Tigre e um empate. Considerando apenas os confrontos no OBA, palco onde o Tigre manda seus jogos da Série B desde 2021, o retrospecto é de três jogos, com duas vitórias coloradas e um empate.\nLeia também\n+Vila Nova contratou 27 jogadores em 2025 e 8 deixaram o clube antes do fim da temporada\nNo histórico geral do confronto em Goiânia, desde o primeiro jogo entre as equipes, em 1999, foram dez partidas disputadas, sete vitórias do Vila Nova, um empate e apenas duas vitórias do Avaí (em 2014 e 2016).