O Vila Nova não resistiu ao Athletico-PR e perdeu mais uma vez na Série B. O time colorado foi superado pelo Furacão, por 2 a 0, neste domingo (21), na Arena da Baixada. Os gols da partida foram anotados por Renan Peixoto, no 1º tempo, e Luiz Fernando, ex-jogador do Atlético-GO, na etapa final.\nCom o resultado, o Vila Nova chega ao quinto jogo sem vitória na Série B - iguala a maior sequência da equipe colorada na competição (cinco derrotas entre as rodadas 9 e 13). No atual período, foram duas derrotas e três empates.\nA derrota também afasta o Vila Nova um pouco mais da corrida pelo acesso à Série A. O Tigre segue com 36 pontos, perde duas posições e é o 12º colocado. O Novorizontino, que fecha o G4, tem 43, enquanto o Athletico-PR aumenta a sequência de vitórias - são cinco seguidas agora - na Série B e cola de vez no grupo dos quatro primeiros colocados: é o 6º, com 42 pontos.