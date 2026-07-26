No último sábado (25), no Estádio Nivaldão, o Vila Nova foi goleado por 3 a 0 pelo Vasco e agora não tem mais chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Nas duas rodadas finais da competição, a equipe goiana brigará contra o rebaixamento.\nNa 13ª rodada do Brasileiro Feminino A2, tudo deu errado para o Vila Nova. Em primeiro lugar, o time perdeu por 3 a 0. Em segundo, o 8º colocado Pérolas Negras pontuou, ao empatar em 0 a 0 com o Ação-MT, e abriu uma distância de sete pontos em relação à equipe goiana. Como faltam somente duas rodadas para o fim da 1ª fase, o Tigre não pode mais alcançar o adversário.\nEm terceiro lugar, o UDA venceu o Doce Mel por 2 a 1 e encurtou a distância para o Vila Nova na tabela de classificação, e o Paysandu ainda ultrapassou a equipe colorada depois de vencer o Atlético-PI por 2 a 1. Com isso, o Vila Nova caiu para 14º lugar, com 10 pontos, e tem apenas três a mais do que o UDA, que abre o Z2 da competição.