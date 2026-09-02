O Vila Nova tentará encerrar diante do Athletic-MG na próxima sexta-feira (5) a marca de pouco mais de três meses sem vencer fora de Goiânia. O momento do Vila Nova na temporada é positivo. A equipe não perde há quatro jogos e não sofreu gols em nenhum deles, é vice-líder da Série B e possui o status de melhor mandante do campeonato, com 80,56% de aproveitamento.\nPorém, a equipe colorada não ganha como visitante, quando saiu de Goiânia, desde o dia 31 de maio. Na ocasião, o Tigre superou o Londrina por 1 a 0 no Estádio VGD, pela 11ª rodada da Série B. O resultado veio logo depois de outro triunfo como visitante diante do América-MG, por 2 a 1, na Arena Independência.\nDesde então, o Vila Nova não ganhou mais longe de Goiânia. Foram seis jogos fora da capital, com cinco derrotas e um empate.\nNo entanto, o Vila Nova ganhou uma partida na condição de visitante recentemente. Foi quando atuou no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e venceu o Atlético-GO no clássico por 2 a 0.