O Vila Nova não vence uma partida fora de casa pela Série B desde o dia 11 de agosto de 2025, quando derrotou o Paysandu por 1 a 0 no Estádio Curuzu, pela 21ª rodada da edição do ano passado. De lá para cá, são nove jogos de jejum. Neste sábado (11), às 18 horas, no Moisés Lucarelli, o Tigre busca encerrar essa marca diante da Ponte Preta.\nNa Série B de 2026, o Vila Nova está invicto até o momento, com uma vitória e dois empates. Contudo, ainda não ganhou fora de casa. A equipe colorada chegou perto de vencer o Sport na Ilha do Retiro, pela 1ª vez na história, na 2ª rodada da Segundona. Porém, aos 33 minutos do 2º tempo, o Tigre sofreu o empate e viu escapar os três pontos.\nAgora, a missão será contra a Ponte Preta, que não começou bem a Série B e atualmente figura dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com apenas um ponto conquistado (um empate e duas derrotas). É a oportunidade de ouro para o Vila Nova findar esse jejum, manter a invencibilidade e subir na tabela de classificação.