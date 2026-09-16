O Vila Nova negocia com o atacante Lincoln, de 25 anos, que é cria da base do Flamengo e defendeu por último o Spartak Subotica, da Sérvia. Para poder utilizá-lo na reta final da Série B, o clube precisa inscrever o jogador até o próximo sábado (19).\nA janela de transferências do futebol brasileiro fechou no dia 11 de setembro. Porém, atletas que estavam sem contrato antes do período fechar ainda podem ser inscritos até 19 de setembro. É o caso de Lincoln, que atuou pela última vez no Spartak Subotica em 4 de abril, na derrota por 2 a 1 para o FK Javor Ivanjica.\nNas últimas semanas, a diretoria do Vila Nova explicitou que estava em busca de um atacante pelos lados para fechar o elenco para a reta final da Série B, e Lincoln chegaria para cumprir essa lacuna.\nAtualmente, as opções ofensivas pelos lados são Janderson, Ryan, Emerson Urso, Everton Galdino e André Luís, que vem sendo mais usado como centroavante.