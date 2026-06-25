O Vila Nova tenta a contratação do meia-atacante Everton Galdino, de 29 anos, que pertence ao FC Tokyo, do Japão, e estava emprestado ao Mirassol. O jogador já passou pelo Tigre e pode retornar a Goiânia, mas a negociação é considerada difícil.\nEm 2026, Everton Galdino atuou no primeiro semestre pelo Mirassol, que teve jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Ao todo, foram 17 jogos, com um gol e uma assistência. Sua última partida foi contra o Lanús, pela Libertadores, no dia 26 de maio. O clube paulista não demonstrou interesse em permanecer com o atleta em definitivo.\nZagueiro se despede do Vila Nova e destaca "gratidão" por passagem no clube\nO Tigre tenta um empréstimo junto ao FC Tokyo, que detém os direitos econômicos do jogador. O meia-atacante teria que se reapresentar ao clube japonês, mas a intenção do Vila Nova é convencer a equipe a liberá-lo novamente.