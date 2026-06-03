O Vila Nova tem duas novas situações envolvendo zagueiros. O clube solicitou o retorno de Weverton, de 23 anos, emprestado para a Ponte Preta. A intenção é emprestá-lo para outro clube, do futebol japonês. Além disso, Pedro Romano, de 25 anos, recebeu uma consulta de outro time do futebol japonês, mas sem proposta oficial até o momento.\nWeverton chegou ao Vila Nova no ano passado, emprestado pelo Cruzeiro. Com a camisa colorada, fez 19 jogos, com um gol e uma assistência. A diretoria do Tigre contratou o jogador em definitivo, durante a pré-temporada, e em 2026 ele fez sete partidas pela equipe goiana antes de ser emprestado à Ponte Preta, clube pelo qual entrou em campo três vezes.\nA diretoria do Vila Nova solicitou, e Weverton vai encerrar a sua passagem na Ponte Preta para assim ser emprestado ao futebol asiático.