O Vila Nova vai emprestar novamente o goleiro Halls, desta vez para o Kyoto Sanga, do Japão. O jogador de 27 anos havia sido emprestado pelo clube goiano ao Sport, mas ele perdeu espaço no elenco pernambucano, e a diretoria do Tigre solicitou o retorno para negociá-lo ao futebol internacional.\nNo Kyoto Sanga, Halls voltará a jogar ao lado do zagueiro Weverton, que também está emprestado pelo Vila Nova ao clube japonês.\nOs dois atuaram juntos no Tigre em 2025, mas apenas o goleiro foi campeão estadual, pois o defensor foi contratado depois.\nCom a camisa do Vila Nova, Halls fez dois jogos em 2024, quando ainda estava emprestado pelo Vasco, e atuou em 48 partidas em 2025, em uma temporada de altos e baixos. Em 2026, ele entrou em campo oito vezes pelo Sport.