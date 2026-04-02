O Vila Nova terá um desfalque de peso para o clássico contra o Atlético-GO. O artilheiro Dellatorre foi expulso no empate por 1 a 1 com o Sport e vai cumprir suspensão na próxima rodada da Série B.\nDellatorre foi expulso no último minuto, aos 50 do segundo tempo, da partida disputada na quarta-feira (1º) na Ilha do Retiro. O atacante é o artilheiro do Vila Nova no ano com nove gols em 17 jogos.\nSegundo o árbitro José Mendonça da Silva Júnior (PR) em súmula, Dellatorre recebeu cartão vermelho “por gesticular de forma ofensiva, girando a mão no ar ostensivamente, gesto associado popularmente como de roubo, por não concordar com uma decisão da arbitragem”.\nDellatorre não concordou com a decisão do árbitro que deu um tiro de meta para o Sport em um lance que seria escanteio a favor do Vila Nova.\nSem Dellatorre, o técnico Guto Ferreira pode ter que fazer alteração tática e jogar com dois atacantes, já que seu substituto imediato, Rafael Silva, está em transição física após sofrer uma contratura na coxa esquerda.