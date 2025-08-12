O Vila Nova já pensa no clássico contra o Goiás e o técnico Paulo Turra não contará com o atacante Ruan Ribeiro. O jogador, que foi uma das novidades na escalação colorada na vitória sobre o Paysandu, cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.\nRuan Ribeiro não iniciava um jogo pelo Vila Nova desde a 3ª rodada da Série B, justamente contra o Goiás. Ele jogou nove partidas depois, todas saindo do banco de reservas e voltou a ser titular na estreia de Paulo Turra na vitória de 1 a 0 contra o Paysandu, fora de casa, na segunda-feira (11).\nQuem volta de suspensão é o lateral direito Elias. Ele deve voltar à formação inicial na vaga de Pedro Romano. O zagueiro estreou pelo Tigre e atuou, contra o Paysandu, improvisado na lateral direita.\nPara o clássico, o treinador ainda possui quatro dúvidas. Na zaga, Walisson Maia foi cortado da lista de relacionados contra o Paysandu após apresentar dores no tornozelo e permanecer sob cuidados do departamento médico, segundo o Vila Nova.