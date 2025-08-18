O elenco do Vila Nova ainda está de folga após a vitória no clássico contra o Goiás, no último sábado (16), mas o técnico Paulo Turra já sabe que não contará com dois atacantes para o jogo contra o Botafogo-SP, que será disputado apenas na segunda-feira (25) da próxima semana.\nJunior Todinho e Guilherme Parede receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vila Nova e vão cumprir suspensão na próxima rodada.\nComo são atletas que costumam jogar pelas beiradas, há opções no elenco colorado. Vinícius Paiva, Gustavo Pajé, Bruno Xavier e até mesmo Jean Mota (com alteração de esquema tático) podem ser os substitutos.\nOutra alternativa é o centroavante Gabriel Poveda. Ele está em fase final de recuperação de lesão muscular e pode ser opção para o técnico Paulo Turra.\nPara o jogo contra o Botafogo-SP, o treinador colorado volta a contar com Ruan Ribeiro, que também é outra opção para iniciar a partida válida pela 23ª rodada da Série B. O centroavante cumpriu suspensão no clássico contra o Goiás e fica à disposição para a próxima partida do Tigre.