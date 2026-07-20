O Vila Nova tem duas notícias ruins e duas boas para o próximo jogo, contra o Fortaleza. O lateral esquerdo Higor Luiz e o zagueiro Tiago Pagnussat levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para o confronto. Por outro lado, o atacante André Luís retorna de suspensão e o Tigre regularizou um novo zagueiro, Douglas Mendes.\nHigor Luiz e Tiago Pagnussat são titulares na defesa do técnico Guto Ferreira. A lateral esquerda é menos problemática, já que Willian Formiga é o substituto natural. Para a zaga, Anderson Jesus sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda. Já Caio Marcelo não joga há um mês e sequer foi relacionado nas últimas duas partidas.\nA única outra opção viável para formar dupla com Breno Bora no próximo jogo é Douglas Mendes, que foi regularizado nesta segunda-feira (20), às 12h41, e deve estrear pelo Vila Nova na vaga de titular.