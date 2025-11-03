O Vila Nova terá o desfalque do lateral esquerdo Willian Formiga para a partida contra o Avaí, no próximo sábado (8). O jogador, que havia retornado de suspensão diante do Operário-PR, foi expulso após receber dois cartões amarelos e desfalcará o Tigre.\nCom a ausência de Formiga, a tendência é de que o lateral direito Elias seja novamente improvisado na lateral esquerda, enquanto Thalys assuma a lateral direita, como na partida contra a Ferroviária.\nTécnico do Vila Nova lamenta falhas no empate com o Operário-PR: "Ofertamos o resultado"\nO reserva imediato da posição, Higor, segue lesionado, com um trauma na anterior da coxa esquerda. Por outro lado, o zagueiro reserva Weverton cumpriu suspensão e volta a estar à disposição do treinador Umberto Louzer.\nO atacante Emerson Urso, que sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita, já está em processo de transição física e pode voltar a ser relacionado contra o Avaí.