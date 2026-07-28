O Vila Nova tem um desfalque certo para o próximo jogo da Série B, contra o Sport, pois o lateral esquerdo Willian Formiga levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. No entanto, como o confronto será apenas daqui a mais de uma semana, o técnico Guto Ferreira espera poder contar com atletas que atualmente estão se recuperando de lesões.\nEm termos de reposição, a ausência de Willian Formiga não é um grande problema para Guto Ferreira. Higor Luiz, que vinha sendo titular na posição, cumpriu suspensão na rodada retrasada e não foi titular na derrota para o CRB (2 a 0), na última segunda-feira (27), pois o treinador colorado quis manter Formiga após a atuação na vitória sobre o Fortaleza (2 a 1).\nCom a ausência de Formiga, Higor Luiz começará jogando contra o Sport.\nQuanto aos lesionados, os atletas são os seguintes: o zagueiro Anderson Jesus, com desconforto na posterior da coxa esquerda; o volante Willian Maranhão, com lesão no adutor direito; e os atacantes Rafa Silva e Ryan, ambos em pós-operatório de artroscopia, além de André Luís, com contratura na posterior da coxa esquerda.