O Vila Nova estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A equipe colorada perdeu para a Portuguesa por 1 a 0 na tarde deste domingo (4), no Estádio Municipal Luís Perissinotto, em Paulínia, sede do Grupo 20.\nNa primeira partida da 1ª fase, o Vila Nova sofreu o gol no início do segundo tempo. Aos 9 minutos da etapa, Kauã Freire, de frente para o goleiro colorado, finalizou após muitos desvios da bola na área.\nNa outra partida do grupo na rodada, o Operário-PR venceu o time da casa, o Paulínia, por 1 a 0. Operário-PR e Portuguesa têm 3 pontos, e Vila Nova e Paulínia iniciam sem pontuar.\nNa 2ª rodada, o Vila Nova enrrenta o Operário-PR, na próxima quarta-feira (7), às 15h15.