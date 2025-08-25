No Estádio Santa Cruz, o Vila Nova poderia ter entrado no G4 da Série B em caso de vitória, mas perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (25), pela 23ª rodada da competição, e desperdiçou a oportunidade.\nOs gols foram anotados por Marquinho e Carrillo. A partida teve a expulsão do zagueiro colorado Weverton, que falhou na jogada do primeiro gol. No segundo, foi o outro zagueiro, Tiago Pagnussat, que cometeu um erro crucial.\nCom o resultado negativo, o primeiro sob o comando do técnico Paulo Turra após um início de duas vitórias seguidas, o Vila Nova estacionou na 7ª posição da Segundona, com 33 pontos. Já o Botafogo-SP deixou o Z4 e subiu para 16º, com 25 pontos.\nO próximo compromisso do Vila Nova será na outra segunda-feira (1º), às 19 horas, em confronto direto diante da Chapecoense, fora de casa.