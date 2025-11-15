Neste sábado (15), no Estádio Rei Pelé, o Vila Nova perdeu por 2 a 0 para o CRB na 37ª rodada da Série B. Os gols da partida foram marcados por Danielzinho e Vinícius Barata. Com o novo tropeço, o time colorado chegou a cinco jogos consecutivos sem ganhar na competição.\nO Vila Nova continua em 12º lugar na tabela de classificação, com 46 pontos. Já o CRB está em 8º, com 56 pontos.\nO último compromisso do Vila Nova na temporada será na quarta-feira (19), às 19h30, no OBA, contra o Volta Redonda. Já o CRB visita o Novorizontino no domingo (23), às 16h30, no Jorge Ismael de Biasi.\nO jogo\nAté por causa das situações dos dois times, não foi um grande espetáculo de futebol, mas o CRB demonstrou mais qualidade do que o Vila Nova, confirmando dentro de campo o status de melhor mandante do campeonato. O time alagoano foi para o intervalo com a vantagem no placar, que só não foi maior devido à boa atuação do goleiro estreante Victor Hugo.