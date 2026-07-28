O Vila Nova tinha a oportunidade de assumir a vice-liderança da Série B, mas perdeu por 2 a 0 para o CRB, no Estádio Rei Pelé, na noite desta segunda-feira (27), e sofreu a quinta derrota consecutiva como visitante. O CRB contou com gols de Bressan e Mikael, e o Tigre foi derrotado na 20ª rodada da Segundona e pode cair até duas posições ao longo da semana.\nCom 34 pontos, o Vila Nova continua em 3º lugar na classificação, mas terá de secar dois adversários diretos para permanecer nessa posição até o fim da rodada. A equipe goiana ainda pode ser ultrapassada por Juventude e Fortaleza, caso eles vençam o Avaí e o Botafogo-SP, respectivamente, nesta terça-feira (28). Ambos vão jogar em casa.\nNo Estádio Rei Pelé, o Vila Nova piorou a sequência negativa como visitante na Série B. Nos últimos cinco jogos fora de casa, o Tigre perdeu todos. Antes do revés perante o CRB, o Tigre havia perdido para Criciúma (2 a 0), Juventude (1 a 0), Novorizontino (2 a 1) e Cuiabá (1 a 0). O último triunfo nessas condições foi em 31 de maio, contra o Londrina (1 a 0).