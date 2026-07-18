O Vila Nova perdeu para o Criciúma por 2 a 0, neste sábado (18), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, sofreu a segunda derrota seguida na Série B e deixou a faixa de acesso direto da competição - está em 4º lugar. No atual formato, os dois primeiros sobem para a elite e as outras duas vagas são disputadas em mata-matas (3º x 6º e 4º x 5º).\nFellipe Mateus e Marcelo Hermes marcaram os gols do jogo. Em dois jogos fora de casa, o Tigre goiano sofreu duas derrotas e segue com 31 pontos na Série B.\nO jogo deste sábado (18) foi válido pela penúltima rodada do 1º turno.\nNa próxima rodada, que será o encerramento do 1º turno, o Vila Nova recebe o Fortaleza no OBA, na terça-feira (21), às 21h35.\nComo foi o jogo\nO Vila Nova começou com novidades no time. Os recém-contratados Igor Cariús e Breno Bora foram titulares na lateral direita e na zaga, respectivamente, nos lugares de Nathan Camargo e Anderson Jesus. Cariús voltou, então, a jogar na posição de origem, já que contou, na chegada ao Tigre, que deslocou seu jogo da direita para a esquerda por causa de uma lesão.