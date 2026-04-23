O Vila Nova tem um desfalque certo na próxima rodada da Série B, após o volante Dudu levar o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Operário-PR, por 2 a 1. A tendência é de que João Vieira seja titular no final de semana, contra o Ceará. Além disso, o atacante Dellatorre, recuperado de lesão, pode retomar o seu espaço entre os 11 iniciais.\nPela primeira vez nesta Série B, o Vila Nova possui um desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Dellatorre e o zagueiro Pedro Romano precisaram cumprir suspensão neste campeonato, mas, em ambas as ocasiões, isso aconteceu por causa de um cartão vermelho direto.\nA única vez que o Vila Nova teve um jogador fora com três amarelos em 2026 foi no Goianão, quando o volante Willian Maranhão cumpriu suspensão por esse motivo.\nAgora, Dudu é quem não poderá ser escalado pelo técnico Guto Ferreira, depois de conquistar a titularidade e colocar no banco de reservas João Vieira, que vinha sendo destaque.