De olho no próximo jogo diante do América-MG, o Vila Nova não poderá contar com o zagueiro Pedro Romano, por causa do terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá os retornos do volante João Vieira e do atacante Janderson, que estavam suspensos no último jogo, contra o Avaí. Além disso, o time pode ter novidades do departamento médico.\nJoão Vieira e Janderson vinham sendo titulares na escalação do técnico Guto Ferreira e devem voltar aos seus postos nos lugares de Willian Maranhão e Bruno Xavier, respectivamente, apesar deste último ter marcado um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Avaí no OBA, no último domingo (17), pela 9ª rodada da Série B.\nPedro Romano, por sua vez, vinha sendo reserva nas últimas partidas, pois a atual zaga titular é formada por Tiago Pagnussat e Anderson Jesus. Portanto, é um desfalque “menos sentido” por Guto Ferreira, que ainda tem Caio Marcelo e o jovem Samuel, das categorias de base, como opções no banco de reservas.