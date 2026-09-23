O Vila Nova pode igualar o recorde de dois clubes no topo do ranking de melhores mandantes da história da Série B de pontos corridos, desde 2006. Para isso, terá de vencer todos os cinco jogos restantes em casa para empatar com as campanhas do Náutico de 2006 e do Corinthians de 2008. Ambos conquistaram o acesso nas respectivas edições.\nNeste momento, o Vila Nova é isoladamente o melhor mandante da Série B de 2026, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota no OBA (83,3% de aproveitamento). Como base de comparação, o segundo melhor time neste quesito é o Fortaleza, com nove vitórias, quatro empates e uma derrota dentro de seus domínios (73,8% de aproveitamento).\nEm 2006, o Náutico terminou a Série B com 16 vitórias, dois empates e uma derrota dentro de casa (87,7% de aproveitamento). Naquele ano, o Timbu ficou em 3º lugar e subiu para a Série A. Em 2008, o Corinthians repetiu a mesma campanha como mandante, com a diferença de que terminou como campeão do torneio nacional.